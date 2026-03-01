Nightingale, la dame à la crête de coq Chapelle du lycée Ambroise Paré Laval

Nightingale, la dame à la crête de coq

Chapelle du lycée Ambroise Paré 17 Rue du Lycée Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:00:00

fin : 2026-03-30 22:10:00

Date(s) :

2026-03-30

Florence Nightingale est une mathématicienne et infirmière anglaise du XIXème siècle, qui a mis les statistiques au service de toutes et tous. Un spectacle de la compagnie Terraquée suivi d’une table ronde avec une historienne des mathématiques et un personnel soignant de Laval.

Dès 20h, le service patrimoine de la ville de Laval présentera un court historique du lycée et son passé en tant qu’hôpital complémentaire lors de la première guerre mondiale.

Ensuite à 20h30, la compagnie Terraquée présentera son spectacle Nightingale, la dame à la crête de coq grâce à ses observations fines et à ses connaissances en médecine et en mathématiques, Florence Nigthingale a découvert comment améliorer les conditions d’hygiène pour éviter un grand nombre de morts dans les hôpitaux. Elle a aussi créé des diagrammes représentant les données chiffrées pour mieux communiquer avec les personnes non familières dans ce domaine. Cette scientifique a beaucoup apporté aux mathématiques mais a aussi contribué à définir les bases du métier d’infirmier ou infirmière. Ce spectacle vise à faire découvrir cette scientifique et à mettre en lumière ses contributions au service des patients et des citoyens. Aujourd’hui encore, les médecins, infirmiers et infirmières utilisent les méthodes de sécurité développées par Florence Nightingale.

A l’issue de la représentation, un échange sera proposé avec Anne Boyé, docteure en histoire des mathématiques, un personnel soignant du centre hospitalier de Laval et l’équipe du spectacle. .

Chapelle du lycée Ambroise Paré 17 Rue du Lycée Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 69 70 46 02 maths.citoyennes@lilo.org

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English :

Florence Nightingale was a 19th-century English mathematician and nurse who put statistics to work for everyone. A show by Compagnie Terraquée, followed by a round-table discussion with a mathematics historian and nursing staff from Laval.

L’événement Nightingale, la dame à la crête de coq Laval a été mis à jour le 2026-03-11 par LAVAL TOURISME