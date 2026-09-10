Nigloween Dolancourt

Informations pratiques

Dolancourt

Nigloween

D619 Dolancourt Aube

Tarif : – – Eur

45.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:15:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-19 2026-11-02 2026-11-11

Il fait son grand retour ! Nigloween revient du 3 octobre au 11 novembre à Nigloland et promet de vous faire vivre une journée inoubliable.

Pour cette édition, Nigloland a vu les choses en grand : animations, musique, décors, monstres… Au fil de votre visite, décorations et monstres créent une atmosphère effrayante, vous invitant à surveiller vos arrières ! Parmi les animations de cette nouvelle édition, découvrez :

– NOUVEAUTÉ 2026 : La Nigloween Party, une version inédite du spectacle emblématique du Nigloshow qui se pare de nouveaux costumes, de nouvelles musiques et de nouveaux effets lumineux qui viennent sublimer chaque tableau.

– COSMOS : le spectacle venu d’ailleurs. La magie opère lorsque les décors s’illuminent et le feu d’artifice retentit. Une conclusion idéale après une journée à Nigloland ! Attention, les horaires peuvent varier selon l’heure du coucher de soleil.

– LA MÉTAMORPHOSE DU LOUP-GAROU : dernières représentations cette année ! Ce spectacle culte fait frissonner à nouveau toute la famille ! Plongez dans une expérience terrifiante où la frontière entre l’homme et la créature s’efface sous vos yeux. Vivez la légendaire Métamorphose du Loup-Garou, un moment unique où l’émotion et le mystère se mêlent.

– ROCKTOBER FEST : Le rock s’empare du parc dans une ambiance de festival !

– LE VILLAGE DES SORCIERES : Une pause gourmande dans un univers ensorcelant.

/! Attention : Pour un accès au parc assuré, la réservation est fortement conseillée ! /!

Rendez-vous sur https://www.nigloland.fr/billetterie-de-nigloween

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Venez vivre ce temps fort du parc d’attractions Nigloland !

#Nigloween2026 #grandsevenements2026 45.5 .

D619 Dolancourt 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 94 52 contact@nigloland.fr

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English :

L’événement Nigloween Dolancourt a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne