Nik West EN ATTENTE DE VISUEL Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Nik West EN ATTENTE DE VISUEL

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Inclassable et inclassée, Nik West est tout bonnement déjà une légende de la musique. La bassiste a su s’imposer comme une figure tutélaire du funk en collaborant avec des géants tels que Prince et Quincy Jones. Dave Stewart (Eurythmics) l’a décrite comme un Lenny Kravitz et un Prince au féminin .

Nik West / Vocals, Bass – Joey Ziegelbauer / Vocals, guitar – Lorenso Campese / Keyboard – David Culum II / Drums – Teneia Sanders / Backing Vocals

Programme:

[https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026](https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026) .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Nik West EN ATTENTE DE VISUEL

L’événement Nik West EN ATTENTE DE VISUEL Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne