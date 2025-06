Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely Hôtel de Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence 28 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely Samedi 28 juin 2025 de 10h à 11h15. Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 11:15:00

Date(s) :

2025-06-28

C’est dans le cadre du Mouvement du Nouveau Réalisme, auquel appartint Yves Klein, que se rencontrèrent Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, célèbre pour ses machines spectaculaires et parfois autodestructrices.

Dès lors s’établit entre eux une exceptionnelle collaboration pendant les années 60, même au-delà de la période pendant laquelle dura leur relation amoureuse, et ceci jusqu’à la mort de Tinguely en 1991.

Cette collaboration artistique s’est articulée de façon féconde autour des dualités masculin/féminin, machine/nature, ou encore nature originaire de l’humanité/devenir historique de l’Homme. Ils réalisèrent ensemble des œuvres monumentales, comme la gigantesque Nana « Hon » en 1966 à Stockholm dans laquelle le public pouvait pénétrer et qui connut un immense succès, ou encore la très célèbre Fontaine de Stravinsky, récemment restaurée, implantée à côté du Centre Georges Pompidou à Paris.



Intervenante Charlotte Barberon. .

Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It was within the Nouveau Réalisme movement, to which Yves Klein belonged, that Niki de Saint Phalle and Jean Tinguely, famous for his spectacular and sometimes self-destructive machines, met.

German :

Im Rahmen der Bewegung des Nouveau Réalisme, der auch Yves Klein angehörte, trafen sich Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely, der für seine spektakulären und manchmal selbstzerstörerischen Maschinen berühmt ist.

Italiano :

È nell’ambito del movimento Nouveau Réalisme, di cui faceva parte Yves Klein, che si incontrano Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely, famoso per le sue macchine spettacolari e talvolta autodistruttive.

Espanol :

Fue en el seno del movimiento Nouveau Réalisme, al que pertenecía Yves Klein, donde se conocieron Niki de Saint Phalle y Jean Tinguely, famoso por sus máquinas espectaculares y a veces autodestructivas.

L’événement Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence