Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely : le mobile d’amour Palais de la mutualité Lyon

Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely : le mobile d’amour Palais de la mutualité Lyon jeudi 13 novembre 2025.

Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely : le mobile d’amour Palais de la mutualité Lyon Jeudi 13 novembre, 14h30, 19h00 Réservation sur place Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 8€ : PMR, étudiants, demandeurs d’emploi

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 13/11 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely : le mobile d’amour ».

Conférence Artagora – Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely : le mobile d’amour

« Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, deux artistes phares du XXᵉ siècle : elle, avec ses Nanas ludiques et colorées, lui, avec ses machines poétiques et chaotiques. Ensemble, ils transforment blessures et révoltes en une œuvre visionnaire, où la déesse Mère dialogue avec l’acier en mouvement, deux grandes sensibilités créatives, deux clés essentielles de notre modernité. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 20 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T20:30:00.000+01:00

1

contact@artagora.fr

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon