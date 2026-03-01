Nikki et Jules C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Nikki et Jules

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Avec leur énergie authentique, leur présence généreuse et ce lien presque télépathique qui les unit, Nikki & Jules offrent un moment musical vibrant, sincère, et résolument lumineux — un duo qui captive, émeut et transporte.

Nikki et Jules, c’est la rencontre électrisante entre la chanteuse américaine Nicolle Rochelle et le pianiste français Julien Brunetaud, deux artistes au parcours international et au charisme magnétique. Leur duo, à la fois intime et explosif, fusionne avec une aisance rare la soul, le blues et le jazz, donnant naissance à un univers sonore aussi raffiné que vibrant.





Sur scène, leur complicité évidente, fruit de nombreuses années de collaboration, crée un dialogue musical d’une intensité remarquable. La voix chaleureuse, agile et profondément expressive de Nikki, capable de passer du murmure feutré à l’éclat le plus incandescent, se mêle au jeu virtuose, sensible et toujours inspiré de Julien. Ensemble, ils sculptent une atmosphère singulière, où le groove se conjugue à l’élégance, et où chaque morceau devient une histoire partagée.







Les places assises sont limitées et soumises à réservation obligatoire avec formule repas et concert.

Entrée libre pour les places debout. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With their authentic energy, their generous presence and the almost telepathic bond that unites them, Nikki & Jules offer a vibrant, sincere and resolutely luminous musical moment… a duo that captivates, moves and transports.

L’événement Nikki et Jules Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille