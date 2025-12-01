Niko le petit renne mission Père Noël Théâtre de Cusset Cusset

Niko le petit renne mission Père Noël

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 15:55:00

Date(s) :

2025-12-10

Niko quitte sa famille pour tenter de devenir membre de l’équipe des rennes volants du Père Noël et y fait la connaissance de Stella, une jeune renne talentueuse.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

Niko leaves home to join Santa?s team of flying reindeer, where he meets Stella, a talented young reindeer.

German :

Niko verlässt seine Familie und versucht, Mitglied des Teams der fliegenden Rentiere des Weihnachtsmanns zu werden. Dort lernt er Stella, ein talentiertes junges Rentier, kennen.

Italiano :

Niko lascia la sua famiglia per cercare di entrare a far parte della squadra di renne volanti di Babbo Natale, dove incontra Stella, una giovane renna di talento.

Espanol :

Niko abandona a su familia para intentar formar parte del equipo de renos voladores de Papá Noel, donde conoce a Stella, una joven reno de gran talento.

