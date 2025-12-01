Niko le petit renne mission Père Noël Théâtre de Cusset Cusset
Niko le petit renne mission Père Noël Théâtre de Cusset Cusset mercredi 10 décembre 2025.
Niko le petit renne mission Père Noël
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 15:55:00
2025-12-10
Niko quitte sa famille pour tenter de devenir membre de l’équipe des rennes volants du Père Noël et y fait la connaissance de Stella, une jeune renne talentueuse.
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
English :
Niko leaves home to join Santa?s team of flying reindeer, where he meets Stella, a talented young reindeer.
German :
Niko verlässt seine Familie und versucht, Mitglied des Teams der fliegenden Rentiere des Weihnachtsmanns zu werden. Dort lernt er Stella, ein talentiertes junges Rentier, kennen.
Italiano :
Niko lascia la sua famiglia per cercare di entrare a far parte della squadra di renne volanti di Babbo Natale, dove incontra Stella, una giovane renna di talento.
Espanol :
Niko abandona a su familia para intentar formar parte del equipo de renos voladores de Papá Noel, donde conoce a Stella, una joven reno de gran talento.
