Nikolaï Lugansky Théâtre d'Angoulême Scène Nationale Théâtre d'Angoulême Angoulême mardi 25 novembre 2025.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

– de 30 ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, intermittent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Intensité, élégance, virtuosité, sincérité Nikolaï Lugansky, aujourd’hui mondialement célèbre, est un pianiste russe réputé pour ses interprétations d’une profondeur extraordinaire. Ne manquez pas cette occasion de venir l’applaudir.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Intensity, elegance, virtuosity, sincerity: Nikolai Lugansky, now world-famous, is a Russian pianist renowned for his interpretations of extraordinary depth. Don?t miss this opportunity to applaud him.

German :

Intensität, Eleganz, Virtuosität und Aufrichtigkeit: Nikolai Lugansky ist ein weltberühmter russischer Pianist, der für seine Interpretationen von außergewöhnlicher Tiefe bekannt ist. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, ihm zu applaudieren.

Italiano :

Intensità, eleganza, virtuosismo, sincerità: Nikolaï Lugansky, ormai famoso in tutto il mondo, è un pianista russo rinomato per le sue interpretazioni di straordinaria profondità. Non perdete l’occasione di venire ad applaudirlo.

Espanol :

Intensidad, elegancia, virtuosismo, sinceridad: Nikolaï Lugansky, ahora mundialmente famoso, es un pianista ruso famoso por sus interpretaciones de extraordinaria profundidad. No pierda la ocasión de venir a aplaudirle.

