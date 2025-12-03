NIKOZ – Le Point Virgule Paris

NIKOZ Début : 2026-02-14 à 19:00. Tarif : – euros.

NIKOZNikoz, 26 ans, est un humoriste belge qui s’attaque aux petits travers du quotidien, jongle avec l’absurde et fait preuve d’une authenticité désarmante.Depuis 7 ans il arpente les scènes avec une énergie et une spontanéité qui marquent les esprits. Sa force ? Un rythme effréné, une présence scénique chaleureuse et une capacité naturelle à embarquer le public avec lui. Attachant, spontané et simple Nikoz n’a qu’une envie passer un bon moment.

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75