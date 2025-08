Un été sous le signe des « Méditerranées » à la Galerie Nil Nil Gallery Paris

Un été sous le signe des « Méditerranées » à la Galerie Nil Nil Gallery Paris jeudi 17 juillet 2025.

La Méditerranée est une source

d’inspiration inépuisable.

Sa lumière est pure, vive, elle semble danser sur les murs, sur la mer,

sur les fleurs. — Henri Matisse,

Simon Buret Baigneurs, 2025 Acrylic, oil and ink on paper 29 x 21 cm ; Crédits : Courtesy Nil Gallery | ©Blanche Tripoteau

Réunissant sept artistes contemporains, Méditerranées célèbre la mer, la lumière et l’atmosphère singulière du bassin méditerranéen comme un langage commun, à travers lequel émergent des visions intimes et poétiques. Loin de tout discours politique ou historique, cette exposition propose une exploration sensible mêlant mémoire, mythe et expérience personnelle, pour créer des univers visuels riches en nuances et en émotions.L’artiste marocain Nabil El Makhloufi aborde la Méditerranée comme un espace de passage, à la fois réel et symbolique. Par des compositions épurées, habitées de figures solitaires et d’une tension retenue, il évoque cet état d’entre-deux, ce lieu de transition où se construisent et se déconstruisent identités et destinées dans le silence et la nuance.

Nabil El Makhloufi, La Foule 2, 2024 – Acrylic on canvas – 115 x 80 cm ; Crédits : Courtesy Nil Gallery | ©Blanche Tripoteau

Le travail multidisciplinaire de Simon Buret, nourri par ses racines françaises et grecques, conjugue rigueur technique et intensité émotionnelle. Alliant figuration sensible et poésie plastique, il utilise des matériaux inattendus — crayon gras, marc de café — pour créer des œuvres texturées qui explorent la vulnérabilité, la résilience et la métamorphose, offrant des espaces contemplatifs où se jouent les tensions et les équilibres de l’existence.

Méditerranées, vue d’exposition, Simon Buret ; Crédits : Courtesy Nil Gallery | ©Blanche Tripoteau

L’artiste française Anaïs Maar scrute l’identité et la mythologie à travers des compositions denses et vibrantes, peuplées de figures hybrides et d’animaux symboliques. Son travail incarne la dualité profonde de la Méditerranée : « comme la mer elle-même — tantôt calme comme l’huile, tantôt en furie ; un flux délicat chargé de mythes… un volcan sous des eaux paisibles. » Son univers, organique et onirique, se déploie avec une expressivité intense et singulière.

L’artiste britannique Matt Macken dévoile à la Galerie Nil une série de peintures figuratives issues de Pyromaniac, un corpus où compositions vibrantes et tensions émotionnelles traduisent les angoisses psychologiques et écologiques de notre époque. Dans le contexte méditerranéen — région parmi les plus exposées au dérèglement climatique —, son travail prend une résonance particulière. Il devient une métaphore percutante : celle d’une chaleur qui monte, d’un environnement en surchauffe, et de l’ironie tragique qui entoure encore trop souvent l’inaction face à l’urgence planétaire.

Nil Gallery_©Blanche Tripoteau_shoot 14_vue d’exposition ; Crédits : Courtesy Nil Gallery | ©Blanche Tripoteau

Le peintre belge Gommaar Gilliams, proche de l’expressionnisme, façonne des œuvres où abstraction et symbolisme s’entrelacent dans une démarche proche de la fresque. Ses toiles donnent vie à des récits visuels peuplés de figures célestes et mythologiques, oscillant entre rêve et rituel, et faisant émerger des émotions universelles telles que la nostalgie, le désir et la spiritualité.

D’origine britannique et irakienne, Malik Thomas Jalil Kydd mêle mémoire intime et héritage culturel dans des œuvres intimistes mêlant peinture et art textile. Sur des tissus teints à la main, ses compositions riches en matières explorent les notions de purification, de résilience et de réappropriation culturelle. Il y tisse un dialogue subtil entre chaos et harmonie, entre passé et reconstruction.

Nil Gallery_©Blanche Tripoteau_shoot 14_vue d’exposition ; Crédits : Courtesy Nil Gallery | ©Blanche Tripoteau

L’artiste grec Dimitris Gketsis puise dans l’héritage mythologique de son pays pour tisser des narrations visuelles immersives. À la croisée de l’histoire antique et de l’imaginaire contemporain, son travail revisite les récits fondateurs à travers une esthétique expressive et libérée, invitant à repenser la mémoire collective dans une temporalité fluide et mouvante.

Méditerranées, vue d’exposition | Dimitris Gketsis ; Crédits : Courtesy Nil Gallery | ©Sayana Cairo

Méditerranées propose ainsi une vision plurielle et nuancée de la mer méditerranéenne, envisagée comme une source poétique d’énergie et de création. À travers ces voix contemporaines, l’exposition invite à une traversée sensorielle des rythmes, des mythes et des mystères d’un territoire à la fois réel et symbolique, intime et universel.

Méditerranées, vue d’exposition ; Crédits : Courtesy Nil Gallery | ©Blanche Tripoteau

La Galerie NIL présente Méditerranées, une exposition collective estivale visible du 17 juillet au 23 août 2025, qui réinvente la Méditerranée non pas comme un simple lieu géographique figé, mais comme une source inépuisable d’inspiration artistique.

Du jeudi 17 juillet 2025 au samedi 23 août 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-17T14:00:00+02:00

fin : 2025-08-23T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-07-17T11:00:00+02:00_2025-07-17T19:00:00+02:00;2025-07-18T11:00:00+02:00_2025-07-18T19:00:00+02:00;2025-07-19T11:00:00+02:00_2025-07-19T19:00:00+02:00;2025-07-22T11:00:00+02:00_2025-07-22T19:00:00+02:00;2025-07-23T11:00:00+02:00_2025-07-23T19:00:00+02:00;2025-07-24T11:00:00+02:00_2025-07-24T19:00:00+02:00;2025-07-25T11:00:00+02:00_2025-07-25T19:00:00+02:00;2025-07-26T11:00:00+02:00_2025-07-26T19:00:00+02:00;2025-07-29T11:00:00+02:00_2025-07-29T19:00:00+02:00;2025-07-30T11:00:00+02:00_2025-07-30T19:00:00+02:00;2025-07-31T11:00:00+02:00_2025-07-31T19:00:00+02:00;2025-08-01T11:00:00+02:00_2025-08-01T19:00:00+02:00;2025-08-02T11:00:00+02:00_2025-08-02T19:00:00+02:00;2025-08-05T11:00:00+02:00_2025-08-05T19:00:00+02:00;2025-08-06T11:00:00+02:00_2025-08-06T19:00:00+02:00;2025-08-07T11:00:00+02:00_2025-08-07T19:00:00+02:00;2025-08-08T11:00:00+02:00_2025-08-08T19:00:00+02:00;2025-08-09T11:00:00+02:00_2025-08-09T19:00:00+02:00;2025-08-12T11:00:00+02:00_2025-08-12T19:00:00+02:00;2025-08-13T11:00:00+02:00_2025-08-13T19:00:00+02:00;2025-08-14T11:00:00+02:00_2025-08-14T19:00:00+02:00;2025-08-15T11:00:00+02:00_2025-08-15T19:00:00+02:00;2025-08-16T11:00:00+02:00_2025-08-16T19:00:00+02:00;2025-08-19T11:00:00+02:00_2025-08-19T19:00:00+02:00;2025-08-20T11:00:00+02:00_2025-08-20T19:00:00+02:00;2025-08-21T11:00:00+02:00_2025-08-21T19:00:00+02:00;2025-08-22T11:00:00+02:00_2025-08-22T19:00:00+02:00;2025-08-23T11:00:00+02:00_2025-08-23T19:00:00+02:00

Nil Gallery 14, rue des Coutures Saint-Gervais 75003 Paris

https://www.nilgallery.com/art-fairs/43-contemporary-art-now-ibiza-spain/