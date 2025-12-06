NILLAK en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre
NILLAK en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre samedi 6 décembre 2025.
Début : 2025-12-06 19:00:00
Nillak en concert le samedi 6 déc. à 19h à L’Odyssée des Deux Ponts, Bagnères (137 bis rue du Gal de Gaulle). Un kâllin pour les oreilles . Participation libre, réservation 06 49 31 93 87.
Nillak in concert on Saturday, Dec. 6 at 7pm at L?Odyssée des Deux Ponts, Bagnères (137 bis rue du Gal de Gaulle). A kâllin for the ears . Free admission, booking: 06 49 31 93 87.
