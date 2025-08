Nils Keppel • Dead • Fuji-Joe SUPERSONIC Paris

NILS KEPPEL (22h30)

(Post punk – Leipzig, DEU)

NNDW (Neue Neue Deutsche Welle) est un jeune mouvement issu de la scène post-punk allemande qui célèbre les sons métissés inspirés de la Neue Deutsche Welle originale des années 1980. NNDW repousse les limites avec une esthétique contemporaine, créant une plateforme pour une nouvelle génération d’artistes qui redéfinissent le son de la musique post-punk moderne.

Nils Keppel est l’un des artistes les plus passionnants de ce nouveau mouvement underground. En tournée avec son groupe de cinq musiciens et son sens de l’avant-garde, Keppel comble le fossé entre la génération Z et les anciens. Sa musique capture une énergie brute et une vulnérabilité qui font de lui une figure marquante du paysage post-punk allemand actuel.

Les 3 influences : Sonic Youth, Iggy Pop and The Stooges, Nick Cave and the Bad Seeds

https://nilskeppel.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@nilskeppel

DEAD (21h30)

(Cold wave – Fuzz Club – Rennes, FR)

DEAD est un paradoxe fusionnel entre une boite à rythme ultra sèche flirtant avec le trip hop le plus interlope et des instrumentations mêlant Cold Wave organique, programmations cliniques et ambiances sinistrées comme autant de bouffées d’oxygène dans un paysage urbain aseptisé.

Imaginez Jesus and Mary Chain travaillant avec les Cocteau Twins ou Massive Attack se mettant à la Cold wave après avoir écouté Dead Skeletons et vous aurez un début d’idée de ce que recèlent leurs albums, spéciaux et originaux.

On y trouve l’aspect hypnotique et envoutant du trip hop mais version méchante, parfois proche de l’expérimentation, ou de l’existentialisme bétonné du Post Punk.

Leur nouvel album PARADISE sorti début Novembre 2024 est disponible sur Fuzz Club Records, Icy Cold Records

https://dead-band.bandcamp.com/

FUJI-JOE (20h00)

(Post punk – Paris, FR)

Fuji-Joe est un trio guitare, basse, batterie qui se forme en 2021 dans une chambre à Pigalle. Lou et Achille, qui se sont d’abord connus au lycée, sont rejoints à cette époque par Sarah, qui vient de s’installer à Paris.

Le groupe mélange principalement des influences post-punk et noise avec une écriture poétique en français.

Fuji-Joe veut expérimenter en se fixant le moins de barrières possibles, avec pour ligne de conduite l’honnêteté et la sincérité.

Vendredi 26 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Soft Moon, Joy Division & Molchat Doma

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

