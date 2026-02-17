Nilson dans Bonheur – le one-man-show qui transforme nos galères en éclats de rire Salle Joséphine B. Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Salle Joséphine B. · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 18:00 – 19:15
Gratuit : non Tarif unique : 15 €, frais de location inclus. Réservation en ligne sur Mapado :https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761205-nilson-dans-bonheur-nantesDurée : 1 h 15. Tout public
Le grand amour, un CDI, une maison, des enfants : la recette du bonheur paraît simple… jusqu’aux disputes de couple, aux collègues impossibles, au crédit sur trente ans et aux repas de famille !Auteur et interprète, Nilson transforme ces petites galères en un one-man-show tendre, piquant et terriblement familier. Une parenthèse idéale pour décompresser et rire de tout ce qui complique nos vies, en couple, entre amis ou en solo.Réservez votre soirée avec Nilson sur Mapado : https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761205-nilson-dans-bonheur-nantesÀ propos de Thamani SpectaclesÀ Nantes, Thamani Spectacles produit et programme à la salle Joséphine B. des spectacles d’humour, des comédies et des rendez-vous jeune public. Une programmation pensée pour partager des moments de rire, d’émotion et de découverte, en famille ou entre amis.
Salle Joséphine B. Centre-ville Nantes 44000
https://josephine-b.com/ https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761205-nilson-dans-bonheur-nantes
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