NILSON DANS LA FAMILLE – LA MAISON BOINOT Niort

NILSON DANS LA FAMILLE Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Que se passe-t-il quand on mélange :Une maman qui veut retrouver la femme qu’elle était avant les gosses,Une fille qui a trouvé la faille dans « l’éducation positive » et met ses parents à rude épreuve,Un garçon qui casse tout sur son passage,Et des grands-parents qui préfèrent voyager en camping-car plutôt que de garder leurs petits enfants… ?On obtient la Famille Nilson ! La tribu la plus drôle, attachante et dysfonctionnelle de France.Au menu : humour, chansons, mimes et surtout des histoires du quotidien que vivent toutes les familles.La Famille Nilson est un spectacle qui mélange tranches de rires et de vies. Vous allez adorer détester les petits défauts des membres de votre famille.Un spectacle familial qui plait aux petits comme aux grands.

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79