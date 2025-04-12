Nîmes au fil des siècles Rdv devant l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes au fil des siècles

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Début : Mercredi 2025-04-12

fin : 2025-09-03

2025-04-12 2025-06-21 2025-07-03 2025-09-03

Parcourez plus de 2000 ans d’histoire à travers les ruelles de l’Ecusson, centre historique de la ville et site patrimonial remarquable (SPR).

Rdv devant l’Office de Tourisme 6 bd des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Explore over 2,000 years of history through the narrow streets of the Ecusson, the city?s historic center and an outstanding heritage site (SPR).

German :

Entdecken Sie mehr als 2000 Jahre Geschichte in den Gassen des Ecusson, des historischen Zentrums der Stadt und der Site patrimonial remarquable (SPR).

Italiano :

Esplorate oltre 2.000 anni di storia attraverso le strette vie dell’Ecusson, il centro storico della città, dichiarato Patrimonio dell’Umanità (SPR).

Espanol :

Explore más de 2.000 años de historia a través de las estrechas calles del Ecusson, centro histórico de la ciudad y Sitio de Patrimonio Notable (SPR).

