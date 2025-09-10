Nîmes au XIXe siècle Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes au XIXe siècle

Rendez-vous à l'Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Mercredi 2025-09-10

Le plan d’embellissement de l’architecte des États du Languedoc, Jean-Arnaud Raymond, établi peu de temps avant la Révolution française, pose les bases des grandes réalisations du siècle suivant …

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

The beautification plan drawn up by Jean-Arnaud Raymond, architect to the States of Languedoc, shortly before the French Revolution, laid the foundations for the great achievements of the following century: …

German :

Der Verschönerungsplan des Architekten der Stände des Languedoc, Jean-Arnaud Raymond, der kurz vor der Französischen Revolution aufgestellt wurde, legt den Grundstein für die großen Errungenschaften des folgenden Jahrhunderts: …

Italiano :

Il piano di abbellimento elaborato da Jean-Arnaud Raymond, architetto degli Stati della Linguadoca, poco prima della Rivoluzione francese, pose le basi per i grandi progetti del secolo successivo: …

Espanol :

El plan de embellecimiento elaborado por Jean-Arnaud Raymond, arquitecto de los Estados del Languedoc, poco antes de la Revolución Francesa, sentó las bases de los grandes proyectos del siglo siguiente: …

