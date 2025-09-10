Nîmes au XIXe siècle Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes
Nîmes au XIXe siècle
Rendez-vous à l'Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : Mercredi 2025-09-10
Le plan d’embellissement de l’architecte des États du Languedoc, Jean-Arnaud Raymond, établi peu de temps avant la Révolution française, pose les bases des grandes réalisations du siècle suivant …
+33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
The beautification plan drawn up by Jean-Arnaud Raymond, architect to the States of Languedoc, shortly before the French Revolution, laid the foundations for the great achievements of the following century: …
German :
Der Verschönerungsplan des Architekten der Stände des Languedoc, Jean-Arnaud Raymond, der kurz vor der Französischen Revolution aufgestellt wurde, legt den Grundstein für die großen Errungenschaften des folgenden Jahrhunderts: …
Italiano :
Il piano di abbellimento elaborato da Jean-Arnaud Raymond, architetto degli Stati della Linguadoca, poco prima della Rivoluzione francese, pose le basi per i grandi progetti del secolo successivo: …
Espanol :
El plan de embellecimiento elaborado por Jean-Arnaud Raymond, arquitecto de los Estados del Languedoc, poco antes de la Revolución Francesa, sentó las bases de los grandes proyectos del siglo siguiente: …
