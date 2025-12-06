Nîmes et la Renaissance Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes et la Renaissance

Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Découvrez le splendide 16e siècle nîmois lors de cette visite inédite.

Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Discover splendid 16th-century Nîmes on this unique tour.

German :

Entdecken Sie bei diesem ungewöhnlichen Besuch das prächtige 16. Jahrhundert in Nîmes.

Italiano :

Scoprite lo splendore della Nîmes del XVI secolo con questo tour unico.

Espanol :

Descubra el esplendor de la Nîmes del siglo XVI en este recorrido único.

