Nîmes et la Renaissance Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes

Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Découvrez le splendide 16e siècle nîmois lors de cette visite inédite.
English :
Discover splendid 16th-century Nîmes on this unique tour.
German :
Entdecken Sie bei diesem ungewöhnlichen Besuch das prächtige 16. Jahrhundert in Nîmes.
Italiano :
Scoprite lo splendore della Nîmes del XVI secolo con questo tour unico.
Espanol :
Descubra el esplendor de la Nîmes del siglo XVI en este recorrido único.
