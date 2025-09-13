Nîmes et le crocodile Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes et le crocodile

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Début : Samedi 2025-09-13 10:30:00

Savez-vous que le crocodile peut vivre 100 ans ?

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Did you know that crocodiles can live for 100 years?

German :

Wussten Sie, dass ein Krokodil 100 Jahre alt werden kann?

Italiano :

Sapevate che i coccodrilli possono vivere 100 anni?

Espanol :

¿Sabía que los cocodrilos pueden vivir 100 años?

