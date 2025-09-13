Nîmes et le crocodile Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes
Nîmes et le crocodile Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes samedi 13 septembre 2025.
Nîmes et le crocodile
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Savez-vous que le crocodile peut vivre 100 ans ?
.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
Did you know that crocodiles can live for 100 years?
German :
Wussten Sie, dass ein Krokodil 100 Jahre alt werden kann?
Italiano :
Sapevate che i coccodrilli possono vivere 100 anni?
Espanol :
¿Sabía que los cocodrilos pueden vivir 100 años?
L’événement Nîmes et le crocodile Nîmes a été mis à jour le 2025-08-01 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes