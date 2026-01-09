Nîmes Urban Trail, NUT 2026 Dans toute la ville Nîmes

Nîmes Urban Trail, NUT 2026

Dans toute la ville Avenue Feuchères Nîmes Gard

Début : 2026-02-14 07:30:00

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Rendez-vous incontournable de l’agenda sportif nîmois, le Nîmes Urban Trail permet de découvrir la ville autrement, le temps d’un week-end. Il propose des parcours variés à travers 50 lieux emblématiques.

Dans toute la ville Avenue Feuchères Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 62 66 05 75 benoit.goiset@yeswerun.fr

A not-to-be-missed event on the Nîmes sporting calendar, the Nîmes Urban Trail is a weekend-long opportunity to discover the city in a whole new way. It offers a variety of routes through 50 emblematic sites.

