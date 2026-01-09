Nîmes Urban Trail, NUT 2026 Dans toute la ville Nîmes
Nîmes Urban Trail, NUT 2026 Dans toute la ville Nîmes samedi 14 février 2026.
Début : 2026-02-14 07:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Rendez-vous incontournable de l’agenda sportif nîmois, le Nîmes Urban Trail permet de découvrir la ville autrement, le temps d’un week-end. Il propose des parcours variés à travers 50 lieux emblématiques.
Avenue Feuchères Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 62 66 05 75 benoit.goiset@yeswerun.fr
English :
A not-to-be-missed event on the Nîmes sporting calendar, the Nîmes Urban Trail is a weekend-long opportunity to discover the city in a whole new way. It offers a variety of routes through 50 emblematic sites.
