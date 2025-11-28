NINA AZOULAI – Le Point Virgule Paris

NINA AZOULAI Début : 2026-01-02 à 19:00. Tarif : – euros.

Une famille aimante et protectrice (un peu trop), une grande école de commerce, de super amis, tout semble être en place… Sauf Nina. Qui a du mal à trouver la sienne.Avec sarcasme et franc-parler, Nina raconte ses amours de type unilatéral et ses difficultés à grandir (dans tous les sens du terme) et à s’identifier pleinement à un groupe voire à sa génération.Nina, c’est un peu la bonne copine, toujours à l’écoute, sur qui on peut compter… Bref, on aime l’avoir dans sa vie… mais pas forcément dans son lit.La seule solution pour trouver le bonheur (après la nourriture) : vous faire rire ! Même si elle ne sourit jamais.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75