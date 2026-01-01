Nina Eba, Etaf, DouceSoeur, Mystique Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Nina Eba, Etaf, DouceSoeur, Mystique

Vendredi 30 janvier 2026 de 22h30 à 4h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Début : 2026-01-30 22:30:00

fin : 2026-01-30 04:00:00

2026-01-30

Le Festival Parallèle investit le Petit Cab pour célébrer l’émergence avec deux lives et deux DJ sets pour nous réchauffer en plein hiver !

Nina Eba ouvrira la soirée avec son live hybride, entre club music et R&B alternatif ; l’autrice-compositrice et multi-instrumentiste koweitienne Etaf mêlera musique acoustique aux rythmes traditionnels du Khaleej ; DouceSœur, quant à iel, nous plongera dans son univers mixant culture manga 2000 et identité queer ; et pour clôturer la soirée, un set de Mystique, entre mélodies populaires, hybridités électro et rap alternatif. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Festival Parallèle takes over the Petit Cab to celebrate emergence, with two lives and two DJ sets to warm us up in the middle of winter!

