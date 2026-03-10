Nina et le carambouilleur CAFÉ DE L’INDUSTRIE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 15:45 – 16:40

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

L’histoire raconte l’odyssée rocambolesque de Nina, une petite fille téméraire qui rêve d’aventure et de devenir pirate. Un jour elle croise la route du célèbre Carambouilleur, la terreur des mers. Alors sans trop réfléchir elle embarque vers de trépidantes aventures.L’association Filutherie mêle théâtre, musique et lutherie sauvage pour proposer aux enfants des histoires pleines de malice.ARTISTES: Clémence Prayez et Milena LeclereSite de l’artisteExtrait vidéo du spectacle

CAFÉ DE L'INDUSTRIE Nantes 44100



