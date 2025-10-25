NINA NOVA L’AVENTURIÈRE Saint-Brevin-les-Pins

10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Embarquez pour une aventure extraordinaire avec Nina Nova, une jeune fille pas comme les autres qui rêve de devenir exploratrice !

Alors, quand au détour d’une librairie elle tombe sur une mystérieuse carte au trésor, il se pourrait bien que son rêve devienne réalité !

Venez découvrir l’aventure de Nina Nova un spectacle interactif, drôle et musical, où les enfants deviennent explorateurs et les parents redécouvrent leur âme d’aventurier !

Placement libre.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.

IMPORTANT

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .

10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

