Ninanda en concert au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris

Ninanda en concert au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris samedi 11 octobre 2025.

Rencontrées durant leurs études communes au CMDL, Nina et Ananda jouent maintenant dans divers projets, ensemble et séparément. Le duo se complète gracieusement et sans effort, partageant de nombreuses influences communes et une forte complicité humaine. Au cœur du projet, leurs deux voix s’unissent en un seul timbre avec précision.

Accompagnées de Mathieu Scala à la contrebasse et Maxime Boyer à la guitare, le groupe présente un répertoire de compositions originales en portugais, hébreu, français et anglais, inspiré notamment de Simon & Garfunkel, Milton Nascimento ou encore Aaron Parks.

« Au carrefour encore inexploré du jazz instrumental le plus moderne et d’arrangements vocaux aériens aux accents de folk onirique, Ninanda a trouvé un son à nul autre pareil, évoquant avec une force magique un nouveau monde de métissages. » Jazz à Vienne

« Beau pari sur l’avenir. » Alex Dutilh

Nina Gat : piano, voix

Ananda Brandão : batterie, voix

Max Boyer : guitare

Mathieu Scala : contrebasse

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz moderne — Jeunes musiciennes émergentes de la scène jazz française, Nina Gat et Ananda Brandão forment Ninanda, un univers musical rayonnant, doux et moderne. Le projet est lauréat du tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2024 ainsi que du Prix René Urtreger de l’ECUJE 2024.

Le samedi 11 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T00:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T19:30:00+02:00_2025-10-11T20:30:00+02:00;2025-10-11T21:30:00+02:00_2025-10-11T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/