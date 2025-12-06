Ninanda JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

La musique de Ninanda, à la fois délicate et intensément évocatrice, ouvre les portes d’un monde imaginaire où se rencontrent et se réinventent les métissages.

Une invitation à voyager au cœur d’un univers dont la magie tient autant de la finesse des arrangements que de l’élan créatif qui les anime.

Nina Gat / piano, voix

Ananda Brandão / batterie, voix

Max Boyer / guitare

Mathieu Scala / contrebasse

& Guest

22h30

Jam session Jazz, spéciale Daryl Johns !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Entre jazz instrumental résolument contemporain et harmonies vocales aériennes teintées d’un folk presque onirique, Ninanda façonne une identité sonore singulière.

Le samedi 06 décembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 15 à 19 euros.

Jam session : 5 euros.

Tout public.

