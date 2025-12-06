Ninanda JASS CLUB PARIS Paris
Ninanda JASS CLUB PARIS Paris samedi 6 décembre 2025.
19h30 & 21h30
La musique de Ninanda, à la fois délicate et intensément évocatrice, ouvre les portes d’un monde imaginaire où se rencontrent et se réinventent les métissages.
Une invitation à voyager au cœur d’un univers dont la magie tient autant de la finesse des arrangements que de l’élan créatif qui les anime.
Nina Gat / piano, voix
Ananda Brandão / batterie, voix
Max Boyer / guitare
Mathieu Scala / contrebasse
& Guest
22h30
Jam session Jazz, spéciale Daryl Johns !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Entre jazz instrumental résolument contemporain et harmonies vocales aériennes teintées d’un folk presque onirique, Ninanda façonne une identité sonore singulière.
Le samedi 06 décembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 15 à 19 euros.
Jam session : 5 euros.
Tout public.
