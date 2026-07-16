Nine to five, Maison de Camille et Paul Claudel, Villeneuve-sur-Fère

Informations pratiques

Nine to five Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison de Camille et Paul Claudel Aisne

Cie Circographie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

« Nine To Five » est un spectacle clownesque de jonglerie visuelle et dansée.Il s’agit d’un seul en scène, sans paroles, tout public à partir de 3 ans.

Durée: 40 minutes

« C’est l’histoire d’un homme surmené, enfermé dans son bureau comme dans son quotidien.Il effectue un travail jonglé, précis, carré, répétitif et absurde. Tiraillé entre son envie de fuir et la peur de tout quitter,Il lutte et se débat contre lui-même, contre le reste de son monde. »

Maison de Camille et Paul Claudel 42, place Paul Claudel 02130 Villeneuve-sur-Fère Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France

Solo clownesque de jonglerie visuelle et dansée

Florina Crisan