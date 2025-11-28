NINKASI KLUB X TURN UP EVENTS

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le 28 novembre, la TURN UP revient au Ninkasi Montpellier !

Prépare-toi à un before 100% AFRO RAP SHATTA avec DJ Maroner x DJ Wi2l aux platines

Ninkasi KLUB x TURN UP EVENTS

Le 28 novembre, la TURN UP revient au Ninkasi Montpellier !

Prépare-toi à un before 100% AFRO RAP SHATTA avec DJ Maroner x DJ Wi2l aux platines

– Entrée gratuite

– 21h-1h .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83

English :

TURN UP returns to Ninkasi Montpellier on November 28!

Get ready for a 100% AFRO RAP SHATTA before-party with DJ Maroner x DJ Wi2l on the decks?

German :

Am 28. November findet die TURN UP wieder im Ninkasi Montpellier statt!

Mach dich bereit für eine 100% AFRO RAP SHATTA Vorspeise mit DJ Maroner x DJ Wi2l an den Turntables?

Italiano :

TURN UP torna al Ninkasi Montpellier il 28 novembre!

Preparatevi a un before-party 100% AFRO RAP SHATTA con DJ Maroner x DJ Wi2l ai piatti?

Espanol :

¡TURN UP vuelve al Ninkasi Montpellier el 28 de noviembre!

Prepárate para una fiesta previa 100% AFRO RAP SHATTA con DJ Maroner x DJ Wi2l a los platos?

L’événement NINKASI KLUB X TURN UP EVENTS Montpellier a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT MONTPELLIER