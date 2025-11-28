NINKASI KLUB X TURN UP EVENTS Montpellier
NINKASI KLUB X TURN UP EVENTS
32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Le 28 novembre, la TURN UP revient au Ninkasi Montpellier !
Prépare-toi à un before 100% AFRO RAP SHATTA avec DJ Maroner x DJ Wi2l aux platines
– Entrée gratuite
– 21h-1h .
32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
TURN UP returns to Ninkasi Montpellier on November 28!
Get ready for a 100% AFRO RAP SHATTA before-party with DJ Maroner x DJ Wi2l on the decks?
German :
Am 28. November findet die TURN UP wieder im Ninkasi Montpellier statt!
Mach dich bereit für eine 100% AFRO RAP SHATTA Vorspeise mit DJ Maroner x DJ Wi2l an den Turntables?
Italiano :
TURN UP torna al Ninkasi Montpellier il 28 novembre!
Preparatevi a un before-party 100% AFRO RAP SHATTA con DJ Maroner x DJ Wi2l ai piatti?
Espanol :
¡TURN UP vuelve al Ninkasi Montpellier el 28 de noviembre!
Prepárate para una fiesta previa 100% AFRO RAP SHATTA con DJ Maroner x DJ Wi2l a los platos?
