NINKASI, nouveau bar/resto débarque à Rennes et recrute sans CV : pourquoi pas vous ? Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 5 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

L’enseigne NINKASI ouvre Route de Lorient fin mars 2026 et recrute ses futur.es Employé.es Polyvalent.es de Restauration Plus de 15 postes à pourvoir ! (temps plein et temps partiel) L’équipe NINKASI sera présente en Agence France Travail Rennes Sud le 5/02/26 pour vous présenter les différents postes. *** RECRUTEMENTS SANS CV *** *** INSCRIPTION OBLIGATOIRE ***

Réunion d’information collective ayant pour but de : – Présenter l’entreprise – Présenter les postes à pourvoir – Présenter de la Méth

Début : 2026-02-05T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T13:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/542043

Agence RENNES OUEST 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



