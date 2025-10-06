RSKO – LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

RSKO Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

CARTEL [BZH] PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC LIVE NATION ET VVS GROUP : RSKORsko et la mélodie des banlieues…Profondément solaire et inspirant, Rsko est sur le point de marquer son époque. Pleinement productif depuis 2022, il poursuit son chemin et continue de se renouveler, d’expérimenter différents styles musicaux tout en restant fidèle à ses racines. En juin 2020, il sort son Porsche, le premier titre à dépasser le million de vues sur la toile. Un peu moins d’un an plus tard, en mars 2021, c’est au tour de Sal histoire de devenir viral. Avec plus de 4 millions de vues à son compteur, le morceau est un véritable succès pour Rsko : sa côte de popularité explose. Serein avant tout, sa productivité et son état d’esprit deviennent alors ses plus grandes forces. Sa reconnaissance envers le quartier qui l’a vu grandir et la mélodie qui ne l’a jamais quittée l’inspirent pour le thème de son album : LMDB (La Mélodie Des Banlieues), sorti le 8 juillet 2022.

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35