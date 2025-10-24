NINO ARIAL – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

NINO ARIAL Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

JUICY PRODUCTION EN ACCORD AVEC NO JOKE PRODUCTIONS PRESENTE : NINO ARIAL« Normalement ici il faut écrire une bio pour donner envie aux gens d’acheter leurs places, mais si t’es là c’est que t’as déjà envie de venir … Du coup je me fatigues pas à écrire, tu te fatigue pas à lire et on se voit directement au spectacle »

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72