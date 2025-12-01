Nino Arial LDLC Arena Décines-Charpieu
Nino Arial
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Alors qu’il cumule plus de 150 millions de vues tous réseaux sociaux confondus grâce à des vidéos humoristiques, Nino Arial fait le pari de tout lâcher et se lance sur scène avec son premier spectacle Pas comme eux
English :
After racking up more than 150 million views on all social networks thanks to his humorous videos, Nino Arial decided to give it all up and took to the stage with his first show: Pas comme eux
German :
Nachdem er mit seinen humorvollen Videos über 150 Millionen Aufrufe in allen sozialen Netzwerken verzeichnet hat, wagt Nino Arial den Schritt, alles hinzuschmeißen und geht mit seiner ersten Show auf die Bühne: Pas comme eux
Italiano :
Dopo aver accumulato più di 150 milioni di visualizzazioni su tutti i social network grazie ai suoi video comici, Nino Arial ha deciso di mollare tutto e ha lanciato il suo primo spettacolo teatrale, Pas comme eux
Espanol :
Tras acumular más de 150 millones de visitas en todas las redes sociales gracias a sus vídeos cómicos, Nino Arial decidió dejarlo todo y lanzó su primer espectáculo escénico, Pas comme eux
