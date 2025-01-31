NINO ARIAL Montbéliard Axone Montbéliard

NINO ARIAL Montbéliard

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Nino Arial en spectacle le 15 janvier 2026 au Zénith de Dijon, le 27 mars 2026 à Micropolis Besançon et le 28 mars 2026 à l’Axone Montbéliard.

Nino Arial dans Pas comme eux.

Alors qu’il cumule plus de 150 millions de vues tous réseaux confondus, Nino fait le pari de tout lâcher et de se lancer sur scène. Après avoir fait ses armes en première partie de Gad Elmaleh et de Redouane Bougheraba, il est aujourd’hui enfin prêt à vous présenter son 1er spectacle. Parfois insolent mais jamais insultant, il vous séduira tant par ses sketchs hilarants que par son sens inné de l’improvisation, qui lui permettent de developper une complicité toute particulière avec son public. Dans ce spectacle, Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne ! .

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

