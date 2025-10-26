Nino Arial : Pas comme eux Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 20:00 –

39 € à 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/nino-arial-pas-comme-eux.html

One man show Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqués à personne ! En 2016, alors qu’il mène une vie tranquille de bureaux, il fait le pari de tout lâcher et de se lancer sur YouTube. 110 millions de vues plus tard, il décide encore une fois de se mettre en danger en brisant le 4e mur et monte sur scène.Après avoir fait ses armes en première partie d’Alban Ivanov et Redouane Bougheraba, il est aujourd’hui enfin prêt à vous présenter son premier spectacle. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/nino-arial-pas-comme-eux.html