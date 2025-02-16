Nino Arial Pas comme eux Le Forum Le Mans

Nino Arial Pas comme eux

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Nino Arial au Mans !!!

Juicy production présente Nino Arial Pas comme eux.

Pitch Normalement ici il faut écrire une bio pour donner envie aux gens d’acheter leurs places, mais si t’es là c’est que t’as déjà envie de venir … Du coup je me fatigues pas à écrire, tu te fatigue pas à lire et on se voit directement au spectacle

Déconseillé au de 14 ans.

RDV le vendredi 4 avril 2026, au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00

