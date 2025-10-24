NINO ARIAL – ZENITH DE CAEN Caen

NINO ARIAL Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

« Normalement ici il faut écrire une bio pour donner envie aux gens d’acheter leurs places, mais si t’es là c’est que t’as déjà envie de venir … Du coup je me fatigues pas à écrire, tu te fatigue pas à lire et on se voit directement au spectacle »Durée : 1h15mnDéconseillé au – de 14 ans

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14