Nino Cameo Commanderie Nancy

Nino Cameo Commanderie Nancy samedi 20 septembre 2025.

Nino Samedi 20 septembre, 19h45 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:45:00 – 2025-09-20T21:21:00

Fin : 2025-09-20T19:45:00 – 2025-09-20T21:21:00

En présence de Pauline Loquès, réalisatrice.

Dans le cadre de Ciné Cool

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=PIFC1 »}]

Avant-première – Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le po… Cameo Commanderie Nino