« Nino dans la nuit », un film de Laurent Micheli Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Selon l’actualité des sorties en salles françaises des longs métrages belges francophones, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris propose des avant-premières en présence des équipes de film. Ces séances témoignent de la diversité des styles et des genres de la création cinématographique contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une alternance de productions à petits budgets et d’autres aux moyens plus conséquents.

Synopsis :

À 20 ans, Nino Paradis refuse de croire que la vie n’est qu’une suite de désillusions, que les rapports humains se réduisent à l’exploitation ou à la compétition. Il aime Lale d’un amour incandescent et puise sa force dans la nuit et la fête, car il le sent : au bout de la nuit, quelque chose de meilleur les attend

Compétition Choix des Critique Black Nights Tallinn 2025, RamDam Festival Tournai 2026.

(2025 – Belgique/France – 1h56)

Découvrez en avant-première et dans le cadre des Rendez-vous des cinéastes, le film « NINO DANS LA NUIT », en présence de Laurent Micheli.

Le lundi 23 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

5€ / 3€

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-nino-dans-la-nuit-un-film-de-laurent-micheli-en-sa-presence +33153019696 info@cwb.fr



