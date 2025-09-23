Nino Rota, le baladin de la musique italienne Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Mardi 23 septembre 2025 de 18h30 à 20h. Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Quel compositeur hyperdoué que ce Nino Rota (1911-1979) qui ne cessera, tout au long de son parcours musical, de composer à la fois pour le cinéma et pour la salle de concert ou le théâtre, divisant souvent la critique mais faisant l’unanimité du public.

Quel compositeur hyper-doué que ce Nino Rota (1911-1979) auquel on doit quelques-unes des musiques de film les plus iconiques du siècle dernier, de La Strada (1954) à Prova d’orchestra (1978) en passant bien évidemment par de véritables pièces symphoniques telles que celles composées pour Il Gattopardo (1963) ou encore Il Padrino (1972-74) !

Pourtant, au-delà de ces titres composés pour des cinéastes aussi fameux que Luchino Visconti, Francis Ford Coppola et, doit-on le rappeler, Federico Fellini, Nino Rota demeure un méconnu enfant prodige, né à Milan dans un milieu familial qui tient salon musical, Rota compose, dès l’âge de 11 ans, oratorio, concertos, sonates, opéras (Il Capello di paglia di Firenze en 1946). Directeur du conservatoire de Bari un certain Riccardo Muti comptera parmi ses élèves -, Nino Rota ne cessera, tout au long de son parcours musical, de composer à la fois pour le cinéma et pour la salle de concert ou le théâtre, divisant souvent la critique mais faisant l’unanimité d’un public enthousiaste. .

What a gifted composer Nino Rota (1911-1979) was. Throughout his musical career, he never ceased to compose for the cinema as well as for the concert hall or theater, often dividing critics but winning unanimous acclaim from audiences.

Nino Rota (1911-1979) war ein hyperbegabter Komponist, der während seiner gesamten musikalischen Laufbahn sowohl für das Kino als auch für den Konzertsaal oder das Theater komponierte und dabei oft die Kritiker spaltete, aber das Publikum einhellig begeisterte.

Un compositore di grande talento come Nino Rota (1911-1979) che, nel corso della sua carriera musicale, non ha mai smesso di comporre sia per il cinema che per la sala da concerto o il teatro, spesso dividendo la critica ma ottenendo unanimi consensi dal pubblico.

Nino Rota (1911-1979) fue un compositor de talento que, a lo largo de su carrera musical, no cesó de componer tanto para el cine como para la sala de conciertos o el teatro, dividiendo a menudo a la crítica pero cosechando el elogio unánime del público.

