Ninon Valder / Carine Bonnefoy / Abdoulaye Kouyaté – Amour Amor, Music for Peace Le Baiser Salé Paris jeudi 25 septembre 2025.

« Revenir là où nos pas nous ont fait grandir, revoir dans la lumière de l’amour les musiques qui ont construit mon être. C’est pour cela que je désire aujourd’hui créer un répertoire qui réunisse l’Argentine, l’Afrique et le jazz. Trois courants qui me parcourent. »

Pour ce tout nouveau projet sorti en mars dernier, Ninon Valder s’est entourée de deux grands musiciens, Carine et Abdoulaye, sous les conseils de l’irremplaçable Etienne Mbappé, pour nous livrer une histoire de métissage, d’amour et de vies partagées sur les chemins du monde, entre rythmes argentins et africains, en se nourrissant du jazz.

Ninon Valder est une musicienne au parcours atypique et exceptionnel ayant fait ses premiers pas au Baiser Salé, capable d’allier des mondes tout en conservant son intégrité et son regard.. Nous l’avons vu en duo avec Colacho Brizuela (guitariste, arrangeur et directeur musical historique de Mercedes Sosa) dans l’album Cuscaias (2013 – Acqua Record), ou diriger le trio instrumental Las Famatinas en live et sur le disque Asi seguimos Andando (2020 Les Belles Écouteuses). Dans la voix de Ninon on retrouve Mercedes Sosa, dans son bandonéon c’est l’influence de Dino Saluzzi, et sa flûte elle, transporte au-delà̀ de toutes frontières.

Sur ce chemin, elle est accompagnée de la brillante Carine Bonnefoy, pianiste, compositrice, arrangeuse et une des rares chefs d’orchestre de Jazz à conduire les plus grands ensembles orchestraux français comme internationaux et consacrée par un Django d’Or. Ce trio de haut vol est complété par l’excellent Abdoulaye Kouyaté, musicien passionné et joueur de kora depuis son plus jeune âge, qui accompagna d’abord son père, puis pendant 8 ans le Circus Baobab, premier cirque d’Afrique de l’ouest dont l’histoire est narrée dans le documentaire éponyme de Laurent Chevalier. Il découvre ensuite la scène internationale avec le groupe Ba Cissoko, et joue avec Patrick Ruffino, Maciré Sylla, Mariama, Moh Kouyaté, Djeli Moussa Condé, Jain. C’est tout logiquement que se sont retrouvées ces trois musiciens aux vies, personnalités riches et un peu extraordinaires.

Ninon Valder, en compagnie de ses musiciens Carine et Abdoulaye, nous livre une histoire de métissage et d’amour, entre rythme argentins et africains, en se nourrissant du jazz.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-25T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-25T19:00:00+02:00_2025-09-25T20:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

