Ninon Valder / Carine Bonnefoy / Abdoulaye Kouyate : AMOUR AMOR- MUSIC FOR PEACE, Le Baiser Salé Paris
Ninon Valder / Carine Bonnefoy / Abdoulaye Kouyate : AMOUR AMOR- MUSIC FOR PEACE, Le Baiser Salé Paris jeudi 29 janvier 2026.
De l’Argentine à l’Afrique en passant par le jazz et la Polynésie le dernier projet de la multi-instrumentiste Ninon VALDER (flûtes, bandonéon, chant, compositions) nous transporte dans un univers métissé. Elle nous présente une musique acoustique, colorée, puissante d’une énergie féminine profonde. Amour amor – music for peace nous fait voyager entre Argentine et Afrique réelles et réinventées, rendant hommage à Piazzolla, ou à Rido Bayonne en passant par deux grands chants du répertoire du folklore argentin. C’est entourée de deux grands musiciens de la scène jazz et du monde que Ninon VALDER nous dévoile un retour à ses sources musicales.
La magnifique Carine Bonnefoy piano, percussions et arrangements
Et le superbe Abdoulaye Kouyaté à la kora et à la guitare.
« Dans un monde où chaque jour nous rapproche plus de l’individualisme, je désire créé une musique qui ressemble nos coeurs et nos êtres, qui crée union et ouverture, amour et paix. » N.V
Le jeudi 29 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
payant Tarif Jeune : 10 EUR
Tarif sur place : 28 EUR
Tarif web : 25 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR Tout public.
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260129 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/
