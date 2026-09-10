Informations pratiques

Nintendo Switch Sport Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 25 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Jeux vidéos et bien-être

Découverte des jeux «Nintendo Switch Sport» et des différentes activités sportives pour booster son bien être !

A destination des adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-25T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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