Nio Far Festival Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes vendredi 12 septembre 2025.

Nio Far Festival Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes 12 – 14 septembre plein tarif : 10€ Carte Sortir! : 5€

Le Festival Nio Far est bien plus qu’un événement culturel de musique : c’est une expérience humaine unique, un véritable trait d’union entre les cultures bretonne, africaine et afrocaribéenne.

12-13-14 Septembre à RENNES

Lancé en 2019 à Rennes, le Festival Nio Far est bien plus qu’un événement culturel : c’est une expérience humaine unique, un rassemblement artistique, intergénérationnel et interculturel.

Le Festival Nio Far est un véritable trait d’union entre les cultures bretonne, africaine et afrocaribéenne. Il met à l’honneur :

La musique : des artistes des deux continents sur une même scène

Les arts visuels : théâtre, danse, conte, performance

‍ ‍ ‍ Des ateliers familiaux : créatifs, participatifs, accessibles à tous

Des tables rondes : réflexion autour des arts, des enjeux de société et de la vie associative

Un festival pour toutes et tous, conçu comme un espace de dialogue, de création et de partage.

n o s o b j e c t i f s :

Prôner les valeurs d’égalité, de respect et de paix entre les cultures

→ Promouvoir l’interculturalité et les initiatives artistiques sur les territoires breton et sénégalais

→ Soutenir la création artistique en favorisantles échanges entre les professionnels des deux continents

→ Favoriser l’accès à la culture pour tous les publics, notamment les familles

→ Encourager la coopération culturelle franco sénégalaise

→ Sensibiliser le public occidental aux réalités sociales de l’Afrique de l’Ouest : ses inégalités mais aussi ses richesses

PAIX – FRATERNITÉ – ÉGALITÉ – LIBERTÉ INDIVIDUELLE

12-13-14 septembre 2025

Au Village d’Alfonse – 38 boulevard Villebois Mareuil à Rennes

C6 ou C4 arrêt Pont de strasbourg

32 arrêt Monerville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T23:00:00.000+02:00

assojammdiffusion@gmail.com

Le Village d’Alfonse à Rennes 38 boulevard Villebois Mareuil Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine