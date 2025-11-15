Niort Japan Otaku Festival à Niort Niort
6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15 2025-11-16
Un week-end immersif dans l’univers de l’anime, du manga, du cosplay, du gaming et de la culture japonaise !
Invités exceptionnels
– Hiroki Takahashi chanteur du tout premier générique de Dragon Ball
– Enriqué Fort chanteur du générique mythique de Goldorak
– Benoît Du Pac voix culte d’Onizuka (GTO) et de nombreux héros
…et bien d’autres surprises à venir !
Au programme
– Concerts & dédicaces
– Concours & défilés cosplay
– Zone gaming, bornes d’arcade, tournois eSport
– Ateliers créatifs japonais origami, pokéball, peinture, calligraphie…
– Espace streetfood japonaise
Animations scènes quiz, blind tests, karaoké, culture pop & anime
Stands mangas, goodies, figurines, artisanat…
HORAIRES
• Samedi 10h00 18h30
• Dimanche 10h00 18h00 .
6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
