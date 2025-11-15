Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Niort Japan Otaku Festival à Niort Niort

Niort Japan Otaku Festival à Niort

Niort Japan Otaku Festival à Niort Niort samedi 15 novembre 2025.

Niort Japan Otaku Festival à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16

Un week-end immersif dans l’univers de l’anime, du manga, du cosplay, du gaming et de la culture japonaise !

Invités exceptionnels
– Hiroki Takahashi chanteur du tout premier générique de Dragon Ball
– Enriqué Fort chanteur du générique mythique de Goldorak
– Benoît Du Pac voix culte d’Onizuka (GTO) et de nombreux héros
…et bien d’autres surprises à venir !

Au programme
– Concerts & dédicaces
– Concours & défilés cosplay
– Zone gaming, bornes d’arcade, tournois eSport
– Ateliers créatifs japonais origami, pokéball, peinture, calligraphie…
– Espace streetfood japonaise

Animations scènes quiz, blind tests, karaoké, culture pop & anime

Stands mangas, goodies, figurines, artisanat…

HORAIRES
• Samedi 10h00 18h30
• Dimanche 10h00 18h00   .

6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

English : Niort Japan Otaku Festival à Niort

German : Niort Japan Otaku Festival à Niort

Italiano :

Espanol : Niort Japan Otaku Festival à Niort

L’événement Niort Japan Otaku Festival à Niort Niort a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Niort Marais Poitevin