Niort Plage et activités nautiques Rue de Bessac Niort

Rue de Bessac Pré-Leroy, Niort Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-18

2025-07-05

C’est la 19ème édition pour Niort Plage cette année !

Niort Plage c’est le grand rendez-vous estival de tous les Niortais depuis 2007 ! D’un côté, les activités nautiques à Port Boinot avec notre prestataire Tex’ et de l’autre, dans le parc du Pré-Leroy, des activités culturelles, de loisirs et sportives !

Parcourez les méandres de la Sèvre Niortaise au départ de Port Boinot à bord d’une embarcation de votre choix :

Paddle géant

Stand up paddle

Balade en canoë

Pédal’eau .

Rue de Bessac Pré-Leroy, Niort Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79

