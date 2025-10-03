Nippon Rhythm Weekender : Tomoki Tamura + Heavenphetamine + Shoko Igarashi Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nippon Rhythm Weekender : Tomoki Tamura + Heavenphetamine + Shoko Igarashi Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 20:30 –

Gratuit : non 8 € 8 € Billetterie : helloasso.com/associations/trempo/evenements/nippon-rhythm-weekender-tomoki-tamura-shoko-igarashi-heavenphetamine Tout public

Le temps d’un week-end, Trempo, les Machines de l’île et Days. mettent à l’honneur la culture musicale nippone. À Trempo, vendredi 3 octobre 2025 de 20h30 à 1h30 :le rock psychédélique (Heavenphetamine), se mêle à la city pop (Shoko Igarashi) et la house (Tomoki Tamura). + Samedi 4 octobre 2025 à 20h30 · Sous les Nefs : Tokyo Riddim Band + Atemi+ Dimanche 5 octobre 2025 à 15h · au LAB – Little Atlantique Brewery : Days. Kay Suzuki + Atemi

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/nippon-rhythm-weekender-tomoki-tamura-heavenphetamine-shoko-igarashi/