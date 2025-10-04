Nippon Rhythm Weekender : Tomoki Tamura + Heavenphetamine + Shoko Igarashi Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 00:00 – 01:30

Gratuit : non 8€ Lien de la billetterie : https://www.helloasso.com/associations/trempo/evenements/nippon-rhythm-weekender-tomoki-tamura-shoko-igarashi-heavenphetamine Tout public

Le temps d’un week-end, Trempo, les Machines de l’île et Days. mettent à l’honneur la culture musicale nippone. À Trempo, le rock psychédélique (Heavenphetamine), se mêle à la city pop (Shoko Igarashi) et la house (Tomoki Tamura).

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com