Niquer la fatalité chemin(s) en forme de femme Colonnes Blanquefort

Début : 2025-02-20T20:30:00 – 2025-02-20T22:15:00

Fin : 2025-02-21T20:30:00 – 2025-02-21T22:15:00

Niké (Νίκη), déesse grecque de la victoire.

« Gisèle, s’il m’arrive quelque chose de grave, tu me défendras ? » Dans un savoureux dialogue post-mortem, Estelle Meyer place sa performance sous le regard protecteur de Gisèle Halimi. A-t-on toutes besoin d’une avocate féministe à nos côtés ? En écoutant Estelle dérouler, en paroles, en musiques, en chansons, son propre parcours de fille et de femme, sans rien occulter ni des violences, ni des injonctions, on aurait bien envie de croire à cette ange gardienne réparatrice. Croisant son récit autobiographique aux plaidoiries, mémoires et écrits de la célèbre défenseuse de la cause des femmes, elle ouvre avec humour et dérision un espace possible de guérison et de dialogue, apaisé, constructif, pour avancer, ensemble.

La représentation du jeudi 20 février à 20h30 sera suivie d’une rencontre avec les artistes.

Ce spectacle est accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Ce spectacle a une prédominance du texte sur la scénographie.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

sur une idée originale d’Estelle Meyer théâtre féminisme

© Caroline Dubois