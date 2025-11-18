Niquer la fatalité, chemin(s) en forme de femme Rue de l’Estérel Le Mans
Niquer la fatalité, chemin(s) en forme de femme
Estelle Meyer
Empruntant tout à tour aux formes du récit, de l’adresse au public et de la chanson française, l’artiste polymorphe Estelle Meyer brossera en direct son propre portrait ainsi que celui de son égérie, l’insubmersible Gisèle Halimi, afin de donner à voir les mille et un visages du féminin. .
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
