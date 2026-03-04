Niquer la Fatalité, le Sud Est Théâtre, Villeneuve-Saint-Georges

Niquer la Fatalité Dimanche 8 mars, 17h00 le Sud Est Théâtre Val-De-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Ce spectacle est le récit initiatique de la construction d’une jeune femme. Estelle Meyer. Avec en creux la protection et le regard de Gisèle Halimi. Comment être femme a été transmis par la famille et la société ? Comment devenir libre de son destin, et échapper à toute prédestination ? Comment tu niques réellement la fatalité ? Comment rire de la catastrophe ? Quelles sont les nuits traversées et les ressources conquises sur le chemin pour enfin s’appartenir et réussir à vivre ? Quels mots et rituels guérissent ?

Dans ce dialogue d’amour avec une Gisèle Halimi morte et vivante à la fois, réelle et pourtant rêvée, un chemin de confidences et de révolte s’ouvre pour réinventer humblement et puissamment ce que c’est que d’être vivant·es. Estelle Meyer fait jaillir d’une expérience collective un baume consolatoire et une joie communicative.

“Niké”, en grec, ça veut dire la victoire. C’est une déesse.

Nous embrasserons la déesse. Nous la porterons sur nos têtes. Nous la brandirons comme un diadème. Ce sera une victoire. Une vraie victoire. On va y arriver, je te jure qu’on y arrivera. On va la niker, la fatalité

Estelle Meyer

le Sud Est Théâtre 21 Avenue Carnot, 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-De-Marne Île-de-France

Estelle Meyer, Margaux Eskenazi, Phénomènes

Caroline Dubois