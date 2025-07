Nirmata Chill & Live Tours

Nirmata Chill & Live Tours mardi 18 novembre 2025.

Nirmata Chill & Live

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Mardi 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-18 19:30:00

2025-11-18

Exceptionnellement, Nirmata explorera le côté alternatif et Chill de la culture psytrance.

Pour la première fois au Bateau Ivre, ils ont l’honneur de collaborer avec le studio de musique La Briche Audio, qui débarque avec deux groupes de Psytrance organique en live, ainsi qu’un DJ Set psychill envoûtant signé Kino Doscun et Sound Strider pour une belle ouverture.

Avec sa guimbarde, Ataya vous embarquera dans un voyage sonore et rythmé.

On aura aussi le plaisir d’accueillir Raïdho Tribe, prêts à vous faire danser avec leur Ethno Natural Psytrance.

Côté Nirmata, les résidents seront bien sûr au rendez-vous avec Energium qui posera un set psybass bien percutant et Lymphocite vous offrira un live set Full On intense pour clôturer cette belle aventure comme il se doit.

Et comme toujours, l .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Exceptionally, Nirmata will explore the alternative, chill side of psytrance culture.

For the first time at Le Bateau Ivre, they have the honor of collaborating with music studio La Briche Audio, who will be bringing two organic psytrance bands to the stage live

German :

Ausnahmsweise wird Nirmata die alternative und chillige Seite der Psytrance-Kultur erforschen.

Zum ersten Mal in Le Bateau Ivre haben sie die Ehre, mit dem Musikstudio La Briche Audio zusammenzuarbeiten, das mit zwei organischen Psytrance-Live-Bands anrückt

Italiano :

Eccezionalmente, Nirmata esplorerà il lato alternativo e chill della cultura psytrance.

Per la prima volta a Le Bateau Ivre, hanno l’onore di collaborare con lo studio musicale La Briche Audio, che porterà sul palco due band di psytrance organica

Espanol :

Excepcionalmente, Nirmata explorará el lado alternativo y chill de la cultura psytrance.

Por primera vez en Le Bateau Ivre, tienen el honor de colaborar con el estudio de música La Briche Audio, que llevará al escenario en directo a dos bandas de psytrance orgánico

